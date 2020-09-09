МЧС объявило штормовое предупреждение в Ленобласти на 10 сентября

Спасатели МЧС предупреждают жителей Ленобласти о ливнях и сильном ветре 10 сентября 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

МЧС выпустило штормовое предупреждение из-за грядущей непогоды 10 сентября 2020 года в Ленинградской области. По информации спасателей, на 47-й регион движутся ливни со штормовым ветром.

- Во второй половине ночи и днем 10 сентября в области местами ожидаются сильные дожди. В период с 8 до 11 утра усилится юго-западный ветер с порывами от 15 до 20 метров в секунду, а во второй воловине дня с 14:00 по 17:00 в прибрежных районах будут порывы до 23 м/с, - передает пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти.

Спасатели беспокоятся, что в регионе может увеличиться число ДТП, а также падений деревьев и шатких конструкций. В МЧС советуют водителям отказаться от поездок на личном транспорте в день непогоды. Пешеходам же лучше не спускаться в подземные переходы и другие места, которых может подтопить. О походах в лес и на воду стоит забыть.

Напомним, Санкт-Петербург 10 сентября будет тоже штормить. В программе - все те же ливни и сильнейший ветер.