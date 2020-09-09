Пассажиропоток в Санкт-Петербурге упал на 21% по сравнению с 2019 годом

В Санкт-Петербурге на 1 млн человек уменьшился пассажиропоток. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пассажиропоток в Санкт-Петербурге упал на 21% по сравнению с прошлым 2019 годом. Об этом «Комсомолке» рассказали в Смольном. Свою роль в этом, естественно сыграли ограничительные меры по коронавирусу, из-за которых наземный и подземный общественный транспорт изменил режим работы. Метро, напомним, закрывалось раньше обычного – в 22:00.

- Пассажиропоток на всем городском общественном транспорте, по данным на 8 сентября 2020 года, составил 4 036 370 человек, в то время как по состоянию на 10 сентября 2019 года – 5 115 540. Получается, что падение серьезное – на 21,10%, - пояснили в комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

Добавим, что во время введения режима самоизоляции в подземке Северной столицы пассажиропоток уменьшился сразу в 4 раза. Даже в суетливый понедельник метро воспользовались около 500 тысяч человек.