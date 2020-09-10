Семейство кабанов пробежалось по ЗСД бок о бок с автомобилями

Стая кабанов пробежалась по ЗСД. Фото: "Мегаполис" / vk.com/spb_today

Семейство кабанов посоревновалось в скорости с автомобилями в северной части ЗСД в Санкт-Петербурге. Неожиданных гостей на платной трассе снял на видео водитель, проезжавший мимо диких зверей. Он рассказал порталу «Мегаполис», что животные неслись от КАД по направлению к «Скандинавии». Среди «гонщиков» были два поросенка и три взрослых кабана.

Видеозапись забега «Пумб» появилась в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Горожане тут же стали острить на тему.

- А они по транспондеру или за наличку?!

- Вот свиньи! По обочине шпарят!

- Все правильно. По ЗСД надо, не через центр же бежать.

Шутки шутками, но с кабанами может приключиться все, что угодно на столь длинной трассе. Остается надеяться, что они успешно вернулись в дикую природу. По видео заметно, как взрослые кабаны стараются прикрыть младших, которые то и дело бросаются на дорогу.