Петербурженка родила четвертого ребенка в 51 год

Жительница Санкт-Петербурга родила в 51 год и рассказала о своем опыте. Фото: vk.com/roddom10spb

Петербурженка героически родила четвертого ребенка в солидный возраст – 51 год! О героине поспешили рассказать в комздраве. По словам женщины, ей постоянно напоминали про то, что в ее годы такими делами не занимаются. Проблемы она ощутила сразу же – первые три месяца ее очень мучил токсикоз, но потом такое состояние стало обыденным.

- Вообще, я не ожидала, что доношу эту беременность до 40-й недели. Боялась преждевременных родов. Старалась максимально выполнять все предписания врачей - носила бандаж, компрессионные чулки, гуляла и много двигалась, потому что была еще повседневная работа по дому, - цитируют «молодую» маму в Роддоме №10.

Малыш появился на свет здоровым. Сынок оказался крепышом, с весом в 3900. Женщина признается, что с появлением третьего и четвертого ребенка она поняла, что материнство – это ее призвание.