Петербуржец подорвался на взрывном устройстве в своей квартире

Житель Выборгского района Санкт-Петербурга подорвался дома на СВУ. Фото: Артем КИЛЬКИН

52-летний петербуржец подорвался на взрывном устройстве у себя в квартире в одном из домов на проспекте Луначарского. Мужчина получил травмы, несовместимы с жизнью и скончался на месте. Теперь следователи разбираются, зачем погибший хранил у себя СВУ и изготовил ли он его сам. Также в квартире петербуржца нашли огнестрельное оружие.

- У него были два ружья. Первое – ТОЗ 63, а второе с оптическим прицелом. Проведена баллистическая судебная экспертиза. Исходя из заключения специалиста, изъятые оружия относятся к категории гладкоствольных и охотничьих огнестрельных. В действиях погибшего усматриваются признаки преступления по статье за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Если бы мужчина остался жив, ему бы грозило лишение свободы на срок до четырех лет.