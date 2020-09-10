Белый кролик разгуливает в одиночестве по Мурино

Жители Мурино третий день замечают белого кролика, разгуливающего по городу.

Жители Мурино уже третий день видят в городе белого кролика, который разгуливает в гордом одиночестве и никому не дается. Люди полагают, что малец декоративный и сбежал вовсе не из Страны чудес Льюиса Кэрролла, а от невнимательных хозяев. В основном, он бегает в районе местного пруда, где побольше травы и кустов, чтобы можно было полакомиться и спрятаться от дворняг и других неприятелей.

- В районе пруда в Девяткино бегает маленький декоративный белый кролик. Гуляющие местные говорят, что он там уже три дня и в руки не дается. Не поймать его, на морковь не ведется. А ведь жалко – задерут собаки. Кто потерял? – вопрошает женщина, успевшая сфотографировать «Белоснежку», в сообществе «Девяткино LIVE | Мурино» во «Вконтакте».

Кто-то в комментариях ответил женщине, что кролик действительно домашний и его просто часто выпускают погулять. Другие же соревновались в остротах про открывшуюся охоту на зайцев.