Маршрутка с людьми улетела в кювет перед Янино

Маршрутка слетела с дороги в Янино. Фото: vk.com/spb_today

Серьезное ДТП произошло утром четверга на Шоссейной улице – продолжении Колтушского шоссе. При подъезде к Янино с дороги в кювет улетела маршрутка с людьми. Инцидент с ПАЗиком сняли проезжавшие по дороге водители.

- Перед Янино в сторону города маршрутка остановилась в кювете, - сообщают в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы аварии.

Водители отмечают, что на шоссе, где всегда по утрам плотное движение в сторону Петербурга, многие маршрутчики любят объехать пробку по обочине. Возможно, это и привело к печальному итогу.

На кадрах съемки видно, что вокруг нырнувшего в кювет автобуса собралась толпа, однако пока никаких данных от ГИБДД об обстоятельствах аварии или пострадавших не поступало.

Сейчас на месте ДТП в районе Янино собралась приличная пробка. Яндекс.Карты окрашивают проблемный участок бардовым цветом, что означает скорость в 5 километров в час.