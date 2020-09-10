Имя нового директора «Ленфильма» назвали в Росимуществе

Многострадальный "Ленфильм" вновь сменил гендиректора. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Росимуществе, которое владеет активами «Ленфильма», назвали имя нового гендиректора петербургской киностудии. Инессу Юрченко, которая проработала в должности с приставкой «врио» чуть более полугода, сменит Федор Щербаков.

- На основании поступившего ходатайства Минкультуры России и с учетом решений, принятых на заседании Комиссии по отбору кандидатов, полномочия временно исполняющего обязанности генерального директора АО «Киностудия «Ленфильм» Юрченко И.Ю. прекращены, а генеральным директором общества избран Щербаков Ф.Н, - сообщили ТАСС в пресс-службе Росимущества.

Сама уже бывшая глава киностудии, работавшая на «Ленфильме» с февраля 2020 года, заявила «Комсомолке», что полностью поддерживает решение акционеров ввиду «полноценной реализации тех задач», которые были поставлены перед ней.

Что касается нового главы «Ленфильма», то ранее он работал в «Стройтрансгазе», был советником председателя Совета директоров ОАО «Курорты Северного Кавказа», а сейчас возглавляет медиахолдинг 1stMediaInvest.