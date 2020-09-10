Аномально низкое давление ожидается в Санкт-Петербурге 10 сентября

10 сентября в Петербурге дождливо и с низким давлением. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сразу все погодные неприятности обрушатся на жителей Санкт-Петербурга в наступивший четверг. 10 сентября синоптики обещают не только сильный ветер с дождями, а также чувствительное похолодание, но и рекордно низкое давление, которое заметят метеозависимые люди.

- Погода в Северной столице будет определяться тыловой частью циклона, центр которого окажется над Карелией. Температура воздуха +14…+16, по области +12…+17 градусов. Атмосферное давление будет падать и составит 742 мм рт. столба, что существенно ниже нормы (на 17-19 единиц), - сообщает в своем Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Надо сказать, что пока прогноз синоптика полностью оправдывается. По состоянию на 9:00 утра в давление в Петербурге составляет 742,4 мм ртутного столба. Однако в городском гидрометцентре заверяют, что днем, после ночного понижения, атмосферное давление пойдет в рост.