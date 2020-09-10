Мигранта из Шушар подозревают в краже у пьяного посетителя ночного клуба на Садовой улице

Полицейские поймали приезжего, который мог обкрадывать подгулявших посетителей клубов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские полицейские задержали мужчину, которого подозревают в серии краж у посетителей баров и ресторанов. У подвыпивших гуляк злоумышленник, оказавшийся мигрантом, забирал все ценное. Но пока он задержан только по одному эпизоду.

- В ночь на 16 августа 32-летний петербуржец отдыхал в клубе на Садовой улице, где сильно выпил. Когда он собрался ехать домой, к нему подошел неизвестный мужчина и предложил подвезти на попутке, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Дальше все было как в тумане: потерпевший проснулся дома уже ближе к вечеру следующего дня и обнаружил, что у него украли кошелек с банковскими картами и наличными, смартфон и электронную сигарету. А вскоре оказалось, что со счета было списано больше 60 тысяч рублей.

Дело было заведено по статье «Кража», а 9 сентября в руки полиции попался и подозреваемый. Им оказался живущий в Шушарах мигрант, не имевший регистрации. Сейчас он задержан, расследование дела продолжается.