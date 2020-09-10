Более 18,7 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Более 18 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

"КП" продолжает следить за развитием пандемии в Санкт-Петербурге. По данным администрации города от четверга, 10 сентября 2020 года, за последние сутки обследование на наличие коронавируса прошли более 18,7 тысяч человек. Результаты тестирования станут известны спустя несколько дней.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 18785 человек. Под медицинским наблюдением находится 374 человека. Из них 4 - в обсерваторе, 370 - контактные, - рассказали в администрации Северной столицы.

Уже вторую неделю подряд в городе на Неве наблюдается увеличение числа новых зараженных. Так, накануне было выявлено еще 218 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Петербурге заразились более 38 тысяч человек, из них полностью выздоровели более 26,6 тысяч пациентов. Жертвами болезни стали более 2,5 тысяч человек.