Мужчина устроил стрельбу на улице Ильюшина в Санкт-Петербурге

У петербургского стрелка нашли дома арсенал боеприпасов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 46-летнего мужчину, устроившего стрельбу на улице. Вечером во вторник, 8 сентября 2020 года, во время патрулирования в Приморском районе правоохранители получили сообщение о том, что неизвестный стреляет из пистолета у дома 22 на улице Ильюшина. Наряд немедленно выехал на место.

- Стрелка оперативно задержали. Им оказался мужчина, живущий в доме на Комендантском проспекте. Во время досмотра у него изъяли охолощенный пистолет, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Также полиция провела обыск дома у задержанного. Оказалось, что в квартире он хранил целый арсенал боеприпасов - три коробки по 50 патронов в каждой, две коробки по 25 патронов и еще около 20 патронов врассыпную. Там же у него хранилась банка с веществом темного цвета и коробка с белым порошком. Исследования показали, что это взрывоопасные вещества.

На данный момент мужчина находится в следственном изоляторе. Возбуждено уголовное дело.