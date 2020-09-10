Власти Ленобласти рассказали о начале отопительного сезона

В Ленобласти готовы начать предварительное протапливание. Фото: Петр КИБЕР

Власти Ленинградской области заявили о начале периодического протапливания в жилых домах и учреждениях. Региональный Комитет по топливно-энергетическому комплексу выпустил распоряжение, поясняющее, когда людям должны «включить батареи».

- В связи с прогнозом Гидрометцентра о понижении температуры, прошу принять меры по организации администрациями муниципальных образований опробования систем теплоснабжения с последующим переходом на регулярное отопление, - говорится в распоряжении главы комитета, которое приводит пресс-служба правительства Ленобласти.

Пока документ говорит лишь о периодическом протапливании до осенних заморозков и проверке всех систем, в том числе резервных, которые понадобятся на случай аварий. Что же касается постоянного отопления, то его будут включать исходя из среднесуточной температуры. Когда именно – решат управляющие компании.