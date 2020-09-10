Мужчину убило током на улице в Мурино

Мигрант умер от удара тока в Мурино Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В городе Мурино, что в Ленинградской области, человека убито током. В ночь на четверг, 10 сентября 2020 года, местные жители позвонили в диспетчерскую службу и сообщили о перепаде электричество. После уже очевидцы обратились в скорую помощь и рассказали, что нашли на улице труп.

- Тело мужчины лежало на углу Воронцовского бульвара и Ручьевского проспекта. Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть найденного человека, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Личность погибшего удалось установить. Им оказался 23-летний уроженец Таджикистана, проживающий в Санкт-Петербурге с января 2020 года.

Отмечается, что смерть наступила от удара током. Однако правоохранители не уточняют, что именно произошло.

На данный момент труп умершего направлен в морг. Обстоятельства смерти уточняются.