Мобильные прививочные пункты начали работать в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге начали работу мобильные прививочные пункты Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге начали работу мобильные прививочные пункты. В четверг, 10 сентября 2020 года, Смольный напомним, что сделать прививку от гриппа можно не только в поликлинике. Десятки пунктов принимают всех желающих у самых оживленных станций метро, а также у железнодорожных станций и в торговых центрах.

- Машины обрабатываются до и после смены дезинфекционным раствором. После каждого пациента также дезинфицируются контактные поверхности, - рассказали в администрации города.

Так как в городе сейчас эпидемия коронавируса, вакцинация от гриппа организована с соблюдением социальной дистанции, а каждому пациенту перед прививкой измеряют температуру.

Привиться от гриппа может любой человек независимо от прописки. Самое главное - наличие паспорта. Вакцинация запрещена в случае, если у человека острое инфекционное заболевание или обострение хронического.