КАД встал в жесткую пробку утром 10 сентября в Санкт-Петербурге

КАД встал в пробки утром 10 сентября в Петербурге
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
На Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге утром в четверг, 10 сентября 2020 года, автомобилисты встали в жесткие пробки. Серьезные заторы образовались, как на внешнем, так и на внутреннем кольце трассы. Самое плотное движение оказалось в районе Дачного проспекта.
- Необычно сложная пробка длиной в 9 километров образовалась на внешней стороне КАД от Дачного проспекта до поста ГИБДД, - сообщил сервис "Яндекс".
На внутреннем кольце пробка образовалась от Колтушского шоссе до Мурманского шоссе. Затор растянулся на 6,2 километров.
Самыми загруженными магистралями утром 10 сентября в Петербурге оказались: шоссе Революции - Рябовское шоссе в центр (8 баллов), Московское шоссе в центр (8 баллов), проспект Культуры - Тихорецкий проспект в центр (8 баллов).
В целом максимальная загруженность дорог по городу составила 6 баллов. Ожидается, что до 16 часов пробки будут на уровне 4 балов и начнут расти к вечеру.