КАД встал в жесткую пробку утром 10 сентября в Санкт-Петербурге

КАД встал в пробки утром 10 сентября в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге утром в четверг, 10 сентября 2020 года, автомобилисты встали в жесткие пробки. Серьезные заторы образовались, как на внешнем, так и на внутреннем кольце трассы. Самое плотное движение оказалось в районе Дачного проспекта.

- Необычно сложная пробка длиной в 9 километров образовалась на внешней стороне КАД от Дачного проспекта до поста ГИБДД, - сообщил сервис "Яндекс".

На внутреннем кольце пробка образовалась от Колтушского шоссе до Мурманского шоссе. Затор растянулся на 6,2 километров.

Самыми загруженными магистралями утром 10 сентября в Петербурге оказались: шоссе Революции - Рябовское шоссе в центр (8 баллов), Московское шоссе в центр (8 баллов), проспект Культуры - Тихорецкий проспект в центр (8 баллов).

В целом максимальная загруженность дорог по городу составила 6 баллов. Ожидается, что до 16 часов пробки будут на уровне 4 балов и начнут расти к вечеру.