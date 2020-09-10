215 новых случаев коронавируса за сутки отмечены в Санкт-Петербурге

В Петербурге растет число больных коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге уже третий день число новых случаев коронавируса превышает 200 человек в сутки. За последние 24 часа медики зафиксировали еще 215 зараженных инфекцией COVID-19, а общее количество заболевших с начала пандемии достигло 38 651 человека.

- Также за сутки выздоровели 112 пациентов. Всего от коронавируса излечились уже 26 776 горожан, - сообщает Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением инфекции.

Увы, но увеличилось и число жертв коварной болезни. Комиссия по летальным исходам и лечащие врачи подтвердили 16 новых смертей, а всего от COVID-19 в городе скончались 2590 человек.

Напомним, что из-за роста числа пациентов с коронавирусом, под прием инфекционных больных была отдана больница имени Семашко. А вот Мариинскую наоборот закрыли на поступление из-за вспышки коронавируса среди лечащихся.