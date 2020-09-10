Мариинскую больницу оштрафовали на 100 тысяч рублей за массовую вспышку коронавируса

Суд оштрафовал Мариинскую больницу за массовую вспышку коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В четверг, 10 сентября 2020 года, Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Мариинскую больницу за большую вспышку коронавирусной инфекции. Так, с 8 апреля по 23 июня в медучреждении заразились почти 300 человек.

- За указанный период в больнице было зарегистрировано 293 случая заболевания коронавирусом - 11 пациентов и 282 работников медицинского учреждения, - сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

При этом, пять пациентов из 11 заболевших скончались. Многие медицинские работники тяжело перенесли болезнь, в том числе и с осложнениями в виде пневмонии.

Причиной массовой вспышки стало нарушение санитарных правил. Персонал не был закреплен за конкретными отделениями, не обеззараживалось постельное белье после выписки пациентов, не правильно распределялись медицинские отходы.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.