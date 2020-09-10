Более 70 домов ввели в эксплуатацию в августе 2020 года в Санкт-Петербурге

Более 130 тысяч "квадратов" жилья ввели в эксплуатацию в Петербурге за август 2020 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Комитет по строительству Санкт-Петербурга в четверг, 10 сентября 2020 года, отчитался об обеспечении новым жильем горожан. Так, в августе в Северной столице было введено в эксплуатацию 77 домов на 2537 квартир, включая индивидуальное жилье. Это более 130 тысяч квадратных метров.

- Лидер по вводу жилья в этом месяце: Московский район. Здесь за август введено в эксплуатацию 63 550,50 "квадратов" жилья, всего 3 дома на 1613 квартир, - рассказали в Смольном.

Второе место занял Василеостровский район. Там сдано более 19 тысяч квадратных метров жилья. Это один дом на 278 квартир. На третьем месте Петроградский район, где введено в эксплуатацию 18 157 квадратных метров, 1 дом, 283 квартиры.

Также в минувшем августе было введено в эксплуатацию 48 объектов общегражданского назначения. Среди них школа в Невском районе, детский сад в Василеостровском и крытый каток в Красногвардейском районе.