КАД перекроют на полторы недели с 11 сентября в районе Мурино

КАД перекроют на полторы недели в районе Мурино с 11 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Автомобилистов Санкт-Петербурга ожидают очередные пробки. С пятницы, 11 сентября 2020 года, в течение полутора недель будет перекрыто движение на внутреннем кольце КАД в районе города Мурино Ленинградской области. Ограничения коснутся двух полос в связи с заменой сборных, открытых лотков в разделительной полосе дороги.

- В период с 11 по 22 сентября 2020 года будут перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвертая полосы, а по первой и второй полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 километров в час, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Все работы будут вестись в круглосуточном режиме, в две смены. Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД. Движение по трассе будет полностью восстановлено с 23 сентября.