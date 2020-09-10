Потолок рухнул в одной из школ Санкт-Петербурга во время урока

Потолок рухнул на головы школьников во время урока. Фото: vk.com/spb_today

ЧП произошло днем 10 сентября в одной из школ Красносельского района. Здесь, прямо в время урока на детей обвалился потолок. По счастью, на ребят рухнули не бетонные плиты, а секции легкого подвесного фальш-потолка.

- В школе 547 Красносельского района на уроке обрушился потолок, дети выбегали из класса с криками «помогите», - пишут в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» горожане.

По словам свидетелей происшествия, все произошло около 13:30 в одном из классов, расположенном на третьем этаже здания. Никто из школьников при инциденте не пострадал.

Отметим, что сама школа, расположенная на улице Адмирала Коновалова в районе Балтийской жемчужины довольно новая, ей нет и десяти лет.

К сожалению, телефоны дирекции учебного заведения оказались недоступны. В отделе образования Красносельского района также не оказалось специалиста, который мог бы дать комментарий по поводу ЧП.

«Комсомолка» будет следить за данной ситуацией.