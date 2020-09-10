В Духовной академии Санкт-Петербурга вели карантин из-за вспышки коронавируса

В Духовной академии ввели карантин из-за вспышки коронавируса.

Вспышка коронавируса среди семинаристов заставила перейти на карантин всех учащихся петербургской Духовной семинарии. Студентов из Петербурга и Ленобласти отправят по домам. Учебный процесс переводится в удаленный формат.

- С 9 сентября 2020 года в Санкт-Петербургской Духовной Академии вводится карантинный режим. В настоящее время уже взяты анализы на наличие вируса у воспитанников, вступавших с заболевшими в непосредственный контакт, - говорится в сообщении, размещенном на сайте учебного заведения.

Точное количество заболевших не уточняется, а сам карантин будет действовать в течение двух недель, до 21 сентября. Однако ограничительные меры могут снять и раньше, в «случае благоприятного результата».

Все богослужения для прихожан храмов Академии переносятся в храм Двенадцати апостолов на набережной Обводного канала,7.