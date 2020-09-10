Креативное пространство KINO CORNER покинет «Ленфильм» вслед за уволенным гендиректором

Граффити с собой никто не заберет, а вот само креативное пространство сменит локацию. Фото: Олег ЗОЛОТО

Креативная команда, создавшая общественное пространство KINO CORNER на территории «Ленфильма», собирается покинуть киностудию вслед за гендиректором Инессой Юрченко, которую сняли с должности 9 сентября.

- KINO CORNER покидает «Ленфильм» в связи с тем, что Инесса Юрьевна больше не возглавляет студию. Поскольку мы пришли вместе с ней, то логично, что мы и уйдем вместе. Это решение коллектива, - сообщили газете «Петербургский дневник» в пресс-службе команды.

Естественно, что граффити – кадры из снятых на «Ленфильме» кинокартин останутся на своих местах, а вот остальные экспонаты выставки и все новые мероприятия KINO CORNER будет проводить уже в другом месте.

Напомним, что вместо Инессы Юрченко главой «Ленфильма» назначен выходец из «Стройтрансгаза», совладелец и действующий гендиректор холдинга 1st Mediainvest 40-летний Федор Щербаков.

«КП-Петербург» уже взяла интервью у нового руководителя студии.