С 12 сентября на месяц закроется Михайловская дорога в Санкт-Петербурге

Для проведения ремонта на 34 дня закрывается Михайловская дорога Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге с 12 сентября 2020 года на целый месяц закроется на ремонт Михайловская дорога. Так как проезжая часть находится в аварийном состоянии, реверсивное движение организовать невозможно. До 15 октября автомобилистам придется выбирать другие маршруты в объезд.

- Объезд на время ремонта будет осуществляться через улицу Первого Мая. Пропуск спецслужб - скорая помощь, пожарная охрана - будет осуществляться в индивидуальном порядке, - пояснили в Смольном.

Ремонт будет проходить в два этапа. С 12 сентября по 5 октября от дороги в Каменку до Тихоокеанской улицы, с 5 по 15 октября – от дороги в Каменку до Заманиловской улицы.

Для ремонта будет применяться инновационный метод холодной регенерации, в основе которого лежат так называемые материалы вторичного применения. Основной слой создается из грунта существующей дороги, отсева дробления доломита, цемента и специального стабилизатора. Нижний - из асфальтобетонной крошки, полученной при фрезеровании ранее уложенного покрытия.