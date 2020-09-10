Из Пулково увеличилось количество рейсов в Лондон

Из аэропорта Пулково увеличилось количество рейсов в Лондон авиакомпании Wizz Air Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В аэропорту Пулково увеличилось количество рейсов в Великобританию. Как стало известно в четверг, 10 сентября 2020 года, теперь самолеты из Санкт-Петербурга в Лондон будут летать до трех раз в неделю. Это одно из немногих направлений доступных с начала послабления ограничений из-за пандемии.

- До конца действия летнего расписания полетов, 25 октября 2020 года, авиакомпанией Wizz Air UK запланировано выполнение 17 рейсов по этому направлению, - рассказали в Пулково.

Отметим, что с 19 августа европейская авиакомпания стала первой, кто возобновил полеты между Северной столицей и столицей Великобритании. До начала сентября частота рейсов составляла два раза в неделю.

https://www.spb.kp.ru/daily/27155/4252359/Напомним, что после пандемии наконец-то открылись границы с некоторыми странами. Так, с начала августа в Петербурге возобновилось авиасообщение с Турцией. Также разрешены полеты в Танзанию.