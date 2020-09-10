На КАД открылось движение по новой развязке у Мурино

Новая развязка с КАД появилась в Мурино. Фото: Администрация ЛО

Знаменательное событие произошло 10 сентября в Мурино. Для жителей этого областного города, непосредственно граничащего с Петербургом, появилась еще одна возможность покинуть свой населенный пункт. На КАД открылось движение по всем съездам новой развязки.

- «Ленавтодор» открыл два съезда-выезда с внутреннего кольца КАД, а неделю назад такие же примыкания заработали со стороны Охтинской аллеи. В начале октября движение будет переключено на часть разворотного кругового перекрестка, строительство которого продолжается, - сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

Чиновники отмечают, что пропускная способность развязки составляет 20 тысяч машин в сутки. Ее появление поможет разгрузить выездные и въездные пути в Мурино в часы пик.

Строительство объекта обошлось в 800 миллионов рублей, работы на развязке шли с 2017 года.