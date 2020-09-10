8-балльные пробки сковали Санкт-Петербург 10 сентября во время урагана

10 сентября Петербург сковали пробки. Город встал Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Вечером в четверг, 10 сентября 2020 года, на дорогах Санкт-Петербурга апокалипсис. Из-за ураганного ветра и дождей город сковали восьмибалльные пробки. На некоторых магистралях ситуация обстоит еще хуже. Так, Московское шоссе стоит намертво. Затор оценивается в 10 баллов.

- Неожиданно плотное движение в 18:00 на Московском шоссе. Загруженность магистрали из центра — 10 баллов, что на 2 балла выше обычного, - сообщает сервис "Яндекс".

Тяжелая ситуация для автомобилистов на шоссе Революций и Рябовском. Там загруженность дороги в сторону КАД - 9 баллов.

Необычно сложная пробка длиной в 9 километров образовалась с 17:30 часов на внешней стороне КАД от Дачного проспекта до поста ГИБДД. Автомобилисты теряют больше 1,5 часа.

Очень плотное движение на Пискаревском проспекте из центра. Пробка оценивается в 9 баллов, что на 5 баллов выше обычного.

Ожидается, что движение по дорогам города станет посвободнее только к 20 часам.