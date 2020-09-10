Самолет не смог сесть в Пулково с первого раза из-за собаки на полосе

Самолет не смог сесть в Пулково из-за собаки на полосе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Служба авиационной безопасности аэропорта Пулково разбирается в появлении на взлетно-посадочной полосе собаки, из-за которой утром 10 сентября не смог с первого раза совершить приземление один из лайнеров.

- Рейс DP201 направлялся в Петербург из Москвы. Экипаж доложил, что на полосе находится животное, похожее на собаку, - пишут «Невские новости» со ссылкой на собственные источники.

Чтобы не рисковать пассажирами и машиной, командир экипажа принял решение уйти на второй круг. В 8:50 по местному времени самолет благополучно сел.

По предварительным данным, собака могла быть бродячей. С места происшествия она сбежала еще до прибытия аэропортовых служб. Уточняется, что кроме экипажа животное вообще никто не видел. Сейчас в обстоятельствах инцидента разбираются службы воздушной гавани Северной столицы.

Других сбоев в работе Пулково зафиксировано не было.