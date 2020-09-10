В больнице Раухфуса появились аппараты ИВЛ и универсальная радиографическая система

Универсальная радиографическая система и аппараты ИВЛ приобретены для больницы имени Раухфуса Фото: Артем КИЛЬКИН

В четверг, 10 сентября 2020 года, в старейшей детской больнице Санкт-Петербурга имени Раухфуса презентовали новое оборудование. Месяц назад в учреждение поступили аппараты ИВЛ и универсальная радиографическая система XGEO GU60A. С новым оборудованием ознакомился губернатор Александр Беглов.

- Это оборудование с огромными возможностями – большая помощь в ежедневной работе центра. Оно многократно увеличивает шансы для спасения маленьких пациентов, - отметил градоначальник.

Радиографическая система позволяет проводить все виды рентгена. При этом с его помощью можно проводить исследования даже на каталке или в инвалидном кресле.

В этом году на приобретение высокотехнологичного оборудования город выделил больнице им.Раухфуса более 60 миллионов рублей. 20 миллионов – на радиографическую систему, 40 миллионов - на аппараты ИВЛ.