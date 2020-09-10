Полиция будет тщательнее патрулировать центр Санкт-Петербурга из-за вандалов

Полиция расширит зону патруля Санкт-Петербурга из-за вандалов. Фото: Смольный

Полиция расширит зону патрулирования в центре Санкт-Петербурга по просьбе ГАТИ. Дело в том, что инспекторы Смольного подвели итоги так называемой «Недели чистоты», в ходе которой они выявляли стены зданий, где чаще всего клеят объявления о незаконных услугах или рисуют граффити.

- В итоге найдено 788 нарушений. Некоторые собственники объектов уже устраняют нарушения вроде несанкционированных рисунков. По фактам нарушения содержания фасадов зданий возбуждено 80 административных дел. Адреса-нарушители включили в ежедневные маршруты патрулирования района сотрудниками МВД для пресечения актов вандализма, - сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Напомним, что ранее в ГАТИ посчитали нарушением культовые граффити с Сергеем Бодровым, Виктором Цоем и Зиной Портновой, нарисованные на стенах трансформаторных подстанций в центре Санкт-Петербурга.