МЧС подвел предварительные итоги шторма 10 сентября в Санкт-Петербурге

Два человека пострадали из-за шторма в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

В МЧС подвели предварительные итоги ливней и штормового ветра, которые «гуляют» в Санкт-Петербурге весь четверг 10 сентября. Напомним, порывы стихии достигают местами 23 метров в секунду. По данным на 18:00, спасателям пришлось выезжать на экстренные вызовы 140 раз. Как сообщают в пресс-службе МЧС, ветер снес 107 деревьев, а также 32 слабозакрепленных конструкции. Об одном из случаев, падении строительного автокрана на мужчину, «Комсомолка» писала отдельно.

Два человека и пять машин пострадали в ходе урагана. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Есть двое пострадавших. Первый – мужчина, на которого упал кран, второй – человек, получивший удар от козырька торговой палатки, снесенного ветром. Также повреждены пять автомобилей. В городском жилкоме приняли 10 заявок, а в комитете по благоустройству – пять, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Добавим, что из-за угрозы наводнения в Северной столице закрыли дамбу. По информации спасателей МЧС, подъем уровня воды пока не критичный.