Шторм отключил электричество и воду в нескольких районах Санкт-Петербурга

Штормовой ветер вырубил свет и воду в домах разных районов Санкт-Петербурга 10 сентября. Фото: Артем КИЛЬКИН

Штормовой ветер только начинает разгуливаться к позднему вечеру 10 сентября в Санкт-Петербурге. Район Рыбацкого внезапно остался без света, а Купчино – без холодной воды. По данным на 20:00, спасатели МЧС выезжали на происшествия 242 раза. Упало 164 дерева и 78 разнообразных конструкций. Пострадавших среди людей по-прежнему два. А вот поврежденных автомобилей стало больше – 12.

К позднему вечеру в районных группах Северной столицы во «Вконтакте» начали бить тревогу из-за других локальных ЧП. В Купчино, например, сломались насосы «Водоканала» из-за ветра. Холодной воды нет везде. По словам местных жителей, аварийщики обещают как можно скорее перезапустить систему. А вот в ЖК «София», как передает наш корреспондент, нет ни холодной, ни горячей воды.

В Купчино стараются запастись последними каплями воды. Фото: Александра СУРИС

- Жалкий остаток воды из крана набираю в кастрюлю. Глухо все. Дозвонились до диспетчера, без воды больше 800 домов, ремонт затянется до полуночи, - жалуется журналист «КП-Петербург».

Не повезло и Рыбацкому, который встретил блэкаут.

- Шлиссельбургский проспект и все дома поблизости во дворах без света остались! Тоже самое в некоторых домах на Караваевской улице и на Устинова, - пишут горожане в группе «Рыбацкое – наш район».

По сообщениям некоторых местных жителей, электричество уже восстановилось.