Группам туристов разрешили ходить на экскурсии в музеи и парки Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге сняли запрет на большие экскурсионные группы в музеях и парках. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный ввел новые послабления по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Они касаются только сферы культуры, но могут быть долгожданными для некоторых туристов и горожан. Теперь в музеях и парках Северной столицы возобновили прием больших экскурсионных групп. Раньше, напомним, туда должно было входить не больше 5 человек при условии соблюдения соцдистанции.

- Продолжается поэтапное снятие ограничений деятельности учреждений культуры. В музеи и парки возвращаются организованные экскурсионные группы. Также отменили запрет на работу с туристическими фирмами. Соответствующие изменения внесены в действующий стандарт безопасной деятельности музеев и парков, - сообщает пресс-служба комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Добавим, что Роспотребнадзор вдобавок утвердил стандарт безопасности для кинотеатров, которые откроются с 12 сентября в городе на Неве. В программе – защитные маски, посадка через место и употребление еды и напитков в индивидуальных упаковках.