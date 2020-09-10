Молодые петербуржцы стали чаще умирать от коронавируса

В Санкт-Петербурге отметили высокую летальность от коронавируса среди молодых людей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Глава рабочей группы по борьбе с коронавирусом в Санкт-Петербурге Евгений Шляхто отметил высокий уровень смертности среди молодых горожан, зараженных опасной инфекцией. По словам эксперта, люди от 20 до 30 лет болеют вполне часто и при некоторых фактах риска вроде сахарного диабета врачи фиксируют частые летальные исходы.

Напомним, «Комсомолка» в отдельном материале собрала мнения врачей и других специалистов о том, что ждет Санкт-Петербург грядущей осенью. По данным на начало сентября, коронавирусом болеют больше двух тысяч горожан. Коек начинает не хватать, поэтому некоторые больницу ждет перепрофилирование под стационары.

- Мы видим устойчивый небольшой подъем заболеваемости, но говорить, что он резкий, не стоит. Сейчас у нас свободно 16% взрослых коек и 30% детских. 72 человека находятся на ИВЛ с подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего же в день экстренно госпитализируют около 200 пациентов с коронавирусом, - сообщил замглавы комздрава Андрей Сарана.