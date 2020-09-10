Число упавших деревьев достигло 261 за время шторма 10 сентября в Санкт-Петербурге

МЧС сообщили, что в Санкт-Петербурге выросло число упавших деревьев во время шторма 10 сентября. Фото: vk.com/spb_today

В МЧС сообщили последнюю актуальную информацию о разгулявшейся стихии в четверг 10 сентября в Санкт-Петербурге. Напомним, из-за штормового ветра в нескольких районах ранее отключили свет и воду. Разнообразные последствия урагана будут подсчитывать еще долго. По данным на 22:00, число упавших деревьев достигло уже 261.

- Также упали 112 слабозакрепленных конструкций. Среди пострадавших все еще два человека. Повреждено 14 автомобилей. Комитет по благоустройству обработал 26 заявок, жилком – 10. Уровень воды в точке «Горный университет» сейчас составляет 134 сантиметра, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Добавим, что синоптики рассказали «Комсомолке», сколько еще в городе будут идти ливни. Ждать хорошей погоды пока рано - пара дней с небольшими дождями сменится очередным штормом в воскресенье 13 сентября.