Набережная реки Смоленки утонула из-за серьезного прилива воды

Набережная Смоленки оказалась под водой из-за шторма. Фото: vk.com/annafarzalieva

Жители Васильевского острова сняли на видео привычную картину для штормового дня – затопленную набережную Смоленки. Обновленный нижний ярус невольно стал частью реки из-за серьезного прилива воды. Напомним, 10 сентября в Санкт-Петербурге бушуют ливни и ураганный ветер. В итоге стихия повалила почти 300 деревьев и больше 100 различных конструкций. Пострадала и набережная Смоленки. Туда даже не идут утки из-за сильных волн.

- Штормовой ветер. Смоленка вышла из берегов, - пишут подписчики сообщества «Парк на Смоленке | Васильевский остров» во «Вконтакте».

- Набережная вся затоплена, наводнение какое! Ой, сносит! – кричит петербурженка Светлана Иванчик на видео, опубликованном на своей личной странице в соцсети.

При этом отметим, что по данным МЧС, уровень воды в Финском заливе и реке Неве пока что далек от критичных значений.