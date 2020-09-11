Уровень воды в Неве поднялся до 151 сантиметра во время шторма

В Санкт-Петербурге открыли дамбу после шторма 10 сентября, уровень воды в самый пик составил 151 см. Фото: vk.com/bpearl.online

Уровень воды в акваториях Санкт-Петербурга постепенно стихает к ночи с 10 на 11 сентября. Однако к 20:00 Нева поднялась до высоты в 151 сантиметр. С 20:00 до 22:00 не порадовал и уровень воды в Финском заливе, резко поднявшийся на 30 сантиметров. Петербуржцы опубликовали видео в соцсетях с набережной Финского залива, которое, скорее, напоминает кадры из фильма-катастрофы.

- У «Балтийской жемчужины» сегодня штормит. Вдоль всего Балтийского бульвара бушует сильный ураганный ветер с волнами высотой в несколько метров. Уровень воды в Дудергофском и Матисовом каналах поднялся до небывалой высоты, затоплены все ступени по берегам и причал у «Жемчужной Плазы». Страшно так, что камера может улететь, - пишет группа «БЖonline | Балтийская Жемчужина» во «Вконтакте».

При этом к полуночи защитные створы дамбы С-1 открыли для прохода судов, а значит – город практически пережил ненастье в виде жуткого шторма.