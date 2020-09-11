84% взрослых коек для коронавирусных больных заняты в Санкт-Петербурге

В больницах Санкт-Петербурга заняты 84% коронавирусных коек для взрослых. Фото: Артем КИЛЬКИН

Замглавы комздрава Санкт-Петербурга озвучил новые данные по занятости специализированых коек для больных с коронавирусом в Санкт-Петербурге. Теперь загруженность составляет 84% вместо ранних 90%. Напомним, из-за роста числа госпитализаций пациентов с COVID-19 больницу имени Семашко срочно перепрофилировали в инфекционный стационар. Такая же судьба теперь ждет больницу №38.

- Мы наблюдаем сейчас достаточно устойчивый, но все же небольшой подъем заболеваемости. Но он точно не резкий. Сейчас у нас свободно 16% взрослых коек и 30% детских. Ежедневно в городе госпитализируют от 2 до 2,5 тысяч человек. Из них около 200 заражены коронавирусом. 72 пациента с инфекцией сейчас находятся на аппарате ИВЛ, - сообщил Сарана.

Добавим, что о второй волне коронавируса эксперты пока призывают не говорить. Все мнения врачей и эпидемиологов об инфекционном будущем «Комсомолка» собрала в отдельном материале.