Удар молнии в ЛЭП отключил свет на КАД в Санкт-Петербурге

На КАД пропал свет во время шторма в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Автолюбитель из Санкт-Петербурга снял на видео момент внезапного блэкаута на КАД. По словам водителя, молния ударила в ЛЭП, находящуюся неподалеку, отчего на трассе отключило электричество. Однако по записи с видеорегистратора нельзя уверенно сказать, что виной всему молния. Скорее, из-за штормового ветра на линии электропередач произошло короткое замыкание.

- Примерно в 9 вечера молния ударила в ЛЭП рядом с КАДом. В районе Московского шоссе. Жаль, на видео не видно, как после удара провода искрами осыпали, - написал автор видео в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Напомним, минувший шторм, бушевавший в Северной столице 10 сентября, отключил электричество и воду в двух районах. При этом серьезно поднялся уровень воды в Неве и Финском заливе. Однако к полуночи дамбу открыли, что ознаменовало победу над стихией.