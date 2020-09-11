Без шторма и сильных дождей: погода на 11 сентября в Санкт-Петербурге

После шторма в Петербурге обещают спокойный день. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Санкт-Петербург отходит от последствий шторма, который налетел на город 10 сентября. Сильный ветер поломал в четверг сотни деревьев, повалил светофоры и дорожные знаки, а также автокран, который завалился на водителя. Но в пятницу таких ветров синоптики не обещают.

- 11 сентября в Петербурге ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ветер днем западный и юго-западный, умеренный. Температура воздуха утром +10…+12, днем +13…+15 градусов. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На 7:45 утра в городе ясно, дует слабый северо-западный ветер скоростью 2-5 метров в секунду. Термометры показывают +10,9 градуса, давление составляет 755,4 мм ртутного столба, а влажность достигает 80%.

Но если пятница и суббота должны быть спокойными, то в воскресенье на Петербург может обрушиться очередной шторм.