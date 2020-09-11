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За четверг петербургские спасатели выезжали по вызовам 436 раз

В МЧС подвели последствия прошедшего шторма
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Спасатели больше 300 раз выезжали на вызовы по упавшим деревьям.

Спасатели больше 300 раз выезжали на вызовы по упавшим деревьям.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Сильный ветер с дождем, которые налетели на Санкт-Петербург днем 10 сентября, стал причиной беспокойства для всех экстренных служб города. «Водоканал» дежурил в местах возможного подтопления, а коммунальщики и спасатели убирали с дорог сломанные деревья и упавшие конструкции. Только в петербургское управление МЧС поступило больше 400 заявок.

- По состоянию на 01:00 11 сентября для ликвидации последствий шторма пожарно-спасательными подразделениями совершено 436 выездов, в том числе: 313 - падение деревьев и веток, 123 падение различных конструкций и кровли, - сообщает пресс-служба городского управления МЧС.

Сильным ветром было повреждено 25 автомобилей. Увы, не обошлось и без пострадавших. Так, на строительной площадке на водителя завалился автокран, которым в момент сильного порыва ветра поднимали груз. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

А 53-летнюю женщину ударило козырьком ларька. С рассечением на голове ее отвезли в больницу.

По счастью, жертв непогоды не зафиксировано.