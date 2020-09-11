Водитель сбежал с места ДТП в Ленобласти, в котором погиб его молодой пассажир

Молодой мужчина погиб в ДТП в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смертельное ДТП произошло в ночь на 11 сентября в Выборгском районе Ленинградской области. Около 2:00 на 43-м километре автодороги «Высокое-Синицыно» водитель «Рено Логан» не справился с машиной и иномарка, перескочив через встречную полосу, улетела с дороги.

- При неустановленных обстоятельствах, автомобиль, двигаясь от поселка Кирпичное, совершил съезд в левый, по ходу движения, кювет. В результате ДТП пассажир - мужчина 1992 года рождения скончался на месте от полученных травм, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Неизвестно, в каком состоянии в момент аварии был водитель «Логана», но ждать прибытия полиции он не стал и сбежал с места происшествия. Сейчас его личность устанавливается, владельца ищут, а инспектора Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства трагического инцидента.