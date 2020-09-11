Все красное: Санкт-Петербург встал в многочисленные пробки утром 11 сентября

Водители жалуются на долгий ремонт дорог на Юго-Западе. Фото: vk.com/spb_today / Игорь Цацулин

Многочисленные пробки сковали дороги Санкт-Петербурга утром 11 сентября. Несмотря на то, что в общем ситуация оценивается на пять баллов, то есть все не так плохо, некоторые участки городских трасс стоят почти намертво.

- С Юго-Запада просто не выбраться. Ни по Ленинскому, ни по Казакова, шансов проехать вовремя нет, если не выходить из дома раньше 7:00. – пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» расстроенные водители.

Причиной заторов стали дорожные работы на Ленинском проспекте, ходом которых местные жители не очень довольны: «Видел я, как его ремонтируют...хочется и смеяться и плакать».

Стоит на Юге также Дачный проспект, Петергофское шоссе, проспект Маршала Жукова, Краснопутиловская улица. Длинная пробка растянулась по Ленинскому проспекту от улицы Зины Портновой до Московского.

На правом берегу трудно у Володарского моста и на Индустиальном проспекте от Косыгина до шоссе Революции.

На Севере стоит Руставели, Гражданский – в сторону центра. Большая пробка на Приморском проспекте к Ушаковской развязке, которая начинается еще от метро «Беговая».

Традиционно стоит и сам центр Петербурга.