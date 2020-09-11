Более 23,7 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Почти 24 тысячи человек сдали тест на коронавирус в Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге снова начинает постепенно набирать обороны. По данным Смольного на пятницу, 11 сентября 2020 года, за последние сутки более 23,7 тысяч человек были обследованы на наличие инфекции. Результаты тестирования будут известны спустя несколько дней.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 23789 человек. Под медицинским наблюдением находится 582 человека. Из них 4 - в обсерваторе, 578 - контактные, - сообщили в администрации Северной столицы.

Отметим, что с начала сентября в Петербурге начался рост заболевания. Так, на данный момент количество новых зараженных превышает уже 200 человек.

Всего с начала пандемии в Северной столице заболели коронавирусом более 38,6 тысяч человек, из них более 26,7 тысяч выздоровели. Жертвами болезни стали более 2,5 тысяч местных жителей.