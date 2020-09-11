Насильник, напавший на 15-летнюю школьницу в Ломоносове, стал фигурантом уголовного дела

11 сентября напавшему на школьницу рецидивисту изберут меру пресечения. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Рецидивист из Ломоносова, который вечером 9 сентября напал на 15-летнюю школьницу и, угрожая ножом, затащил в заброшенный дом, отобрал телефон и попытался изнасиловать, стал фигурантом уголовного дела. От преступника девочку спасла служебная собака.

- В отношении неоднократно судимого 36-летнего местного жителя возбуждено производство по статьям «Разбой» «Насильственные действия сексуального характера», - сообщает пресс-служба Следственного управления Следкома России по Санкт-Петербургу.

Напомним, что в полицию о пропаже дочери ближе к ночи сообщила мать школьницы. Стражи порядка позвали на помощь кинолога с собакой, которая и привела к подъезду дома, в котором насильник держал девушку. С собой у злоумышленника было два больших ножа. Спасти школьницу удалось в последний момент.

11 сентября мужчину должны доставить в суд Петродворцового района, где ему изберут меру пресечения. Рецидивисту грозит до 15 лет лишения свободы.