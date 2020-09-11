Ураган повалил более 200 деревьев в Ленинградкой области 10 сентября

Дорожные службы убрали 220 деревьев в Ленобласти после мощного урагана / Фото: Дорожный комитет Ленобласти

Мощный ураган, бушевавший в Ленинградской области в четверг, 10 сентября 2020 года, повалил более 220 деревьев. Дорожные службы региона всю ночь трудились на трассах, убирая тяжелые стволы, перегородившие проезжую часть. В итоге ликвидировать последствия стихии удалось без перекрытий.

- Больше всего деревьев упало в Кингисеппском и Выборгском районах — 50 и 61. Во Всеволожском районе на проезжую часть рухнуло 26 деревьев, в Кировском — 23, в Сланцевском — 13. Ураган обошел стороной дороги Лужского, Волховского, Лодейнопольского, Подпорожского и Бокситогорского районов, - рассказали в дорожном комитете региона.

Отмечается, что во время урагана порывы ветра порой достигали до 50 метров в секунду.

Мощный ветер устроил погром и в Санкт-Петербурге. Напомним, что в городе пострадал мужчина, на которого из-за ветра упал автокран. Также Сестрорецк затопило нагонной волной с Финского залива.