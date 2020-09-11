Банду грабителей, машину которых на «Жигулях» протаранил работник автосервиса, обезвредили в Санкт-Петербурге

Налет на СТО стал известным после тарана BMW нападавших "Жигулями". Фото: vk.com/spb_today

Петербургские полицейские задержали участников группы, которую подозревают в налете на автосервис, где работник СТО пошел на таран грабителей на своих «Жигулях».

- 16 мая 2020 года около четырех утра четверо неизвестных заехали в автосервис на улице Симонова и похитили сейф. 22-летний администратор СТО, пытаясь пресечь нападение, на своем автомобиле ВАЗ спровоцировал ДТП, причинив неизвестным телесные повреждения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В тот же день один из пострадавших обратился в больницу с травмами.

Другим громким эпизодом стало нападение 15 июня на инкассаторов на проспекте Обуховской обороны. Тогда злоумышленники унесли 9,5 миллионов рублей.

Однако задержать всех пятерых участников группы удалось только в сентябре. Кроме мужчин в возрасте от 28 до 43 лет, в нее входила и 26-летняя петербурженка.

В ходе обысков изъят автомобиль BMW с подложными номерами, на котором был совершен налет на автосервис, а также оружие.