Труп женщины без половины головы нашли в Санкт-Петербурге

Труп женщины без половины головы нашли в квартире Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге нашли труп женщины, у которой не было половины головы. Вечером в четверг, 10 сентября 2020 года, в полицию позвонила местная жительница, которая рассказала о жуткой находке в четырехкомнатной квартире своего знакомого в доме 35/2 по улице Пограничника Гарькавого.

- Прибыв на место полицейские действительно обнаружили труп женщины, на вид лет 30-35. Документов при себе у нее не было, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

В указанной квартире находился ее 54-летний хозяин в пьяном состоянии. Мужчина рассказал, что неделю назад познакомился с женщиной, которая представилась "Валерией". Он пригласил ее домой, где они в течение четырех дней выпивали. После они разошлись по комнатам. В течение последующих дней мужчина гостью не видел, в комнату к ней не заходил, думая, что та спит.

Медики осмотрели тело, признаков насильственной смерти не увидели. Предположительно, голову женщины объела собака породы английский терьер. Труп направлен в морг для установления причин смерти.