Движение на КАД между проспектом Обуховской Обороны и Колтушским шоссе перекроют на полторы недели

На участке внешнего кольца КАД между развязками с проспектом Обуховской Обороны и Колтушским шоссе перекроют две полосы движения Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга запланированы очередные ремонтные работы. С 17 сентября на полторы недели на участке трассы между развязками с проспектом Обуховской обороны и Колтушским шоссе перекроют две полосы движения. До 28 сентября службы будут заниматься ликвидацией колейности покрытия.

- В период с 17 по 28 сентября 2020 года будут перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвёртая полосы, а по первой и второй полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 километров в час, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Все работы будут вестись круглосуточно и в две смены, чтобы как можно быстрее завершить ремонт. Однако из-за погоды сроки работ могут быть изменены.

Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.