Старшего казначея Управления федерального казначейства обокрали в Санкт-Петербурге

ПРолиция ищет домушника, обчистившего квартиру работницы казначейства. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полицейские Приморского района Петербурга ищут вора-домушника, который в ночь на 10 сентября влез в квартиру старшего казначея регионального Управления федерального казначейства России и вынес оттуда все ценности.

- Установлено, что неизвестный, неустановленным способом проник в трехкомнатную квартиру одного из домов на Серебристом бульваре, расположенную на 8-м этаже 9-этажного здания, откуда совершил хищение ювелирных изделий

Из дома старшего казначея пропали: двое золотых мужских часов «Ника» с коричневым и черным ремешками, золотое кольцо с рубином, золотая цепочка, золотая подвеска в виде капли с изумрудом и золотые серьги с изумрудами к ней, а также еще одна подвеска из золота, но уже с рубином.

Несмотря на внушительный список, ущерб от визита домушника хозяйка оценила всего в 160 тысяч рублей.

Увы, но дом, в котором произошло преступление, камерами наблюдения не оборудован и злоумышленник не попал на видео.